Rafael diz que Santos deve impor respeito ao Grêmio

"Vão estar frente a frente duas grandes equipes num dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro e eu digo que dentro de casa quem é favorito é a gente. Não podemos deixar que o Grêmio venha aqui e vença. Eles querem entrar na Copa Libertadores e nós já estamos", alfinetou Rafael, porém demonstrando respeito ao adversário. "O time do Grêmio é muito forte e gosta de contato físico. Possui diversos jogadores de qualidade e que batem bem na bola. A bola parada dele é perigosa e vamos precisar jogar com muita atenção".

Rafael ainda não foi apresentado a Adílson Batista e jamais teve contato com ele e por isso não sabe se vai continuar sendo o número 1 santista ou se chegará um novo jogador para a posição, porém não demonstra preocupação. "Independente de o novo técnico trazer ou não goleiro, eu terei que continuar trabalhando de maneira normal. Quando a oportunidade aparece temos que dar a vida, e eu dou a vida todos os jogos. Principalmente porque sou goleiro, e goleiro quando toma gol é criticado. Mas estou preparado para isso pronto para ser o goleiro do Santos na Libertadores", assegurou.

Se não é o principal titular do time, Rafael fica atrás apenas de Neymar e talvez de Arouca no Santos e tem grande chance de ser o goleiro da seleção que vai tentar vaga para a Olimpíada no Sul-Americano Sub-20, entre 16 de janeiro a 12 de fevereiro, no Peru.