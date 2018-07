Rafael diz que vantagem do Cruzeiro é 'pequena para a Copa do Brasil'

O Cruzeiro foi ao Morumbi na semana passada e fez 2 a 0 sobre o São Paulo, pela quarta fase da Copa do Brasil. A boa vantagem adquirida mesmo fora de casa, no entanto, não empolga o goleiro Rafael, que pediu atenção a seus companheiros para a partida de volta, que acontecerá nesta quarta, no Mineirão, e definirá um dos classificados para as oitavas de final.

"Construímos uma boa vantagem, mas é pequena para a Copa do Brasil. A vantagem é bacana, mas temos que usufruir dela apenas no final. Nós, que estamos aqui trabalhando e que vivenciamos futebol a vida inteira, sabemos que é um jogo imprevisível e que surpresas acontecem. O São Paulo é um grande time. É um grande clássico, sempre bem disputado. Temos que entrar com 100% de atenção e buscar a vitória o tempo inteiro", disse nesta terça.

Na semifinal do Campeonato Mineiro e com boa vantagem na Copa do Brasil, o Cruzeiro é um dos grandes times do País neste início de temporada. Prova disso é a invencibilidade da equipe, que em 2017 teve 21 partidas disputadas, com 16 vitórias e cinco empates.

"Vejo um crescimento muito grande da equipe do ano passado pra cá. O desempenho do time mostra a evolução que tivemos neste período, os números também. Isso tem sido fundamental para não termos perdido ainda. Isso, é claro, não acontece da noite para o dia. Foi trabalho em cima de trabalho. Espero que continuemos nessa crescente e evoluindo ainda mais", considerou Rafael.

Para o goleiro, o triunfo no Morumbi na quinta passada foi uma prova do ótimo momento cruzeirense. "Fizemos um grande jogo. Defensivamente, demos poucas oportunidades para o São Paulo, nos dedicamos taticamente. Ao meu ver, o Cruzeiro fez uma grande partida e saímos muito felizes pelo jogo que fizemos. Mas temos total ciência de que são mais 90 minutos e que precisamos nos dedicar para conquistar esta classificação."