Rafael, do Napoli, comemora sucesso de cirurgia no joelho

SÃO PAULO - O goleiro Rafael, do Napoli, foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida na noite desta terça-feira para reparar uma lesão no joelho direito. A operação do ex-jogador do Santos foi realizada no Hospital do Coração, em São Paulo.

O procedimento serviu para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho, rompido durante o primeiro tempo da partida contra o Swansea, quinta-feira, no mata-mata da Liga Europa. "A intervenção cirúrgica acabou! Glória a Deus, tudo caminhou muito bem, as notícias são maravilhosas! Obrigado, Jesus!", disse Rafael, em seu perfil no Instagram.

A previsão é de que o ex-santista fique até seis meses afastado dos gramados. Sem poder contar com o brasileiro, o técnico Rafa Benítez poderá escalar novamente o titular Pepe Reina, que estava sendo substituído por Rafael em razão de problemas físicos.