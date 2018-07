Rafael Donato é relacionado e pode estrear no Cruzeiro O Cruzeiro pode ter uma novidade para o confronto diante do Vasco, neste sábado, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Contratado no início do mês junto ao Bahia, o zagueiro Rafael Donato foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Celso Roth e pode fazer sua estreia pela equipe mineira.