Rafael é vetado no Santos e pode ser cortado da seleção brasileira

SANTOS - O goleiro Rafael foi vetado nesta terça-feira pelo departamento médico do Santos do jogo que o time fará nesta quarta, contra o Comercial, às 18h30, na Arena Barueri, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O jogador já havia desfalcado a equipe de Muricy Ramalho na partida contra o Mirassol, no último sábado, e ficará fora pela segunda partida consecutiva na competição estadual.

Rafael foi descartado do duelo em Mirassol com a justificativa oficial do Santos de que ele reclamava de dores musculares na perna direita. Agora, porém, o atleta passará por novos exames nesta terça, que deverão apontar a real gravidade de sua lesão. Por causa do problema, o goleiro não treinou na última segunda-feira e também não foi para o campo do CT Rei Pelé nesta terça.

Pelo fato de mais uma vez ter sido vetado de um jogo do Santos, Rafael tem grande chance de ser cortado da seleção brasileira que enfrentará a Bósnia, no próximo dia 28, na Suíça, no primeiro amistoso do time nacional comandado por Mano Menezes nesta temporada.

Por ter idade olímpica e viver boa fase com a camisa santista, Rafael foi chamado para ganhar experiência com a camisa amarela neste ano em que o Brasil buscará a inédita medalha de ouro nos Jogos de Londres. Porém, como Mano já convocou os goleiros Diego Alves, do Valencia, e Julio Cesar, da Inter de Milão, para o duelo diante dos bósnios, há grande chance de a CBF confirmar o corte do santista.

Sem Rafael, Muricy escalou Aranha como titular do gol na atividade que comandou na manhã desta terça, que foi a última de preparação para o duelo diante do Comercial. Após a atividade, o time seguirá direto para Barueri, com o objetivo de evitar o trânsito carregado provocado pelo grande número de turistas que subirão a serra neste fim de carnaval.

Com o desfalque de Rafael, o Santos deve ir a campo nesta quarta-feira com a seguinte formação titular: Aranha; Fucile, Edu Dracena, Durval e Juan; Arouca, Henrique, Ibson e Paulo Henrique Ganso; Borges e Neymar. Elano, que não vive um bom momento com a camisa santista, segue na reserva de Ibson.