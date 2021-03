Rafael Elias comemora gol após suspensão por doping: 'Primeiro de muitos'

O atacante Rafael Elias ficou muito emocionado pelo gol marcado na vitória do Palmeiras, por 2 a 0, sobre a Ferroviária na tarde deste domingo, pela 4.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. O jogador ficou suspenso do futebol por 14 meses, após ser flagrado em exame antidoping pelo uso de hidroclorotiazida, quando esteve emprestado ao Goiás, e marcou seu primeiro gol desde o retorno aos gramados.

"Muito trabalho e dedicação. Foi muito difícil para mim, achei que esse momento nunca fosse chegar. Foi um trabalho árduo, (queria) agradecer o jurídico, comissão técnica, sempre me apoiaram nesses 14 meses. Agradecer minha esposa e minha filha", iniciou o atacante, que prevê marcar ainda mais gols ao longo desta temporada.

"Espero que seja o primeiro de muitos nessa temporada, a gente tem muito a colher neste ano. O pessoal lá dentro da Academia sabe o que trabalho, trabalhando no dia a dia a gente pode colher", finalizou Rafael Elias, que antes era conhecido pelo apelido de Papagaio. A fim de conquistar um novo espaço no esporte e esquecer o gancho sofrido, preferiu adotar o seu nome de registro.

O Palmeiras, a pedido do técnico Abel Ferreira, busca ao menos um novo centroavante para reforçar o elenco e fazer sombra a Luiz Adriano, único da posição disponível durante a temporada de 2021. Entre os cotados está Rafael Santos Borré, colombiano que joga no River Plate. O autor do segundo gol na vitória palmeirense deste domingo, no entanto, quer despontar como opção e se manter na equipe ao longo do ano.

O próximo compromisso do Palmeiras será diante do São Bento, de Sorocaba, pelo Campeonato Paulista. O jogo está agendado para a próxima quarta-feira, dia 17 de março. Porém, com a indefinição sobre a realização das partidas, devido à suspensão de atividades esportivas no estado de São Paulo, discute-se o remanejamento do duelo para Belo Horizonte, capital mineira. Reuniões nesta segunda-feira entre clubes, Federação Paulista de Futebol e o governo estadual devem oficializar os novos passos da competição.