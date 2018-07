Rafael espera pressão da torcida turca sobre a seleção brasileira

A decisão do técnico Dunga de não convocar jogadores que atuam no futebol nacional vai abrir espaço para um goleiro ser testado pelo treinador nos amistosos da seleção brasileira contra Turquia e Áustria, pois o botafoguense Jefferson foi o titular nos quatro amistosos da equipe após a Copa do Mundo.

Rafael Cabral é o favorito para assumir a meta, afinal vinha sendo lembrando constantemente por Dunga, e disse esperar uma partida bem disputada na próxima quarta-feira, diante da Turquia, em Istambul, no Estádio Sükrü Saracoglu Stadium. Ele revelou, inclusive, que conversou com Elano, de quem foi companheiro no Santos, sobre o futebol turco.

"Conversei muito com o Elano, que jogou comigo no Santos e atuou no Galatasaray. Disse que é um futebol de muita força. Mas a seleção deles também tem muita qualidade. Será um jogo difícil e gostoso de se jogar", disse o goleiro em entrevista à CBF TV.

Além de utilizar um goleiro diferente do usual, que também pode ser Diego Alves ou Neto, outra novidade para a seleção brasileira neste ciclo para a Copa do Mundo de 2018 será atuar como visitante em um amistoso, pois os jogos com Colômbia, Equador, Argentina e Japão foram disputados em campo neutro, ao contrário do que acontecerá diante da Turquia e também da Áustria, no dia 18, em Viena.

Rafael Cabral, goleiro do Napoli, acredita que a seleção brasileira será bastante pressionada pelo torcedor turco em Istambul. "São fanáticos, apaixonados, empurram a equipe em qualquer situação. Mas estou acostumado porque a torcida do meu time também é assim. Isso é lindo, deixa o futebol mais bonito", afirmou.