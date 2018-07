Rafael fratura costelas e não joga mais pelo Man. United em 2015 O inferno astral do brasileiro Rafael no Manchester United teve novo capítulo nesta sexta-feira. Encostado no elenco e sem oportunidades de atuar com o técnico Louis van Gaal, o jogador agora terá de lidar com uma grave lesão. Ele sofreu uma fratura nas costelas e ficará afastado do futebol até o fim da temporada.