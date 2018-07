Rafael Galhardo deve ganhar chance na lateral do Santos A suspensão do lateral Bruno Peres pelo terceiro cartão amarelo abre espaço no Santos para o retorno de Rafael Galhardo contra o Náutico, nesta quinta-feira, provavelmente na Vila Belmiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-flamenguista quebrou o dedinho do pé direito no empate por 0 a 0 contra o Sport, na segunda rodada, em 27 de maio, foi operado e só voltou a treinar no campo há 20 dias. Galhardo foi cedido ao Santos como contrapeso na transferência de Ibson para o Flamengo.