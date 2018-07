Rafael Galhardo quer recuperar tempo perdido no Santos

"Eu me sinto preparado. Passei quatro meses com essa lesão e estou há três semanas fazendo trabalho físico e com bola. Só depende do Muricy para me colocar", declarou. "Tenho treinado bem e me sinto bem. Estou sem dor no pé e ritmo de jogo só adquiro jogando. Espero atuar os 90 minutos, sim", completou.

Sem entrar em campo desde a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Galhardo quer aproveitar a oportunidade para recuperar o tempo perdido. "Eu vim com o projeto de jogar e fazer um bom Brasileiro. Infelizmente, tive essa lesão e só joguei contra Bahia e Sport. Me machuquei e agradeço ao pessoal do CEPRAF, à minha família e à minha namorada, pois foi o momento mais difícil da minha carreira".

Com 42 pontos, o Santos está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro e não tem muitas pretensões nas rodadas finais do torneio. Para Galhardo, porém, os próximos jogos podem ser decisivos para definição do seu futuro no clube paulista.

"O Bruno soube aproveitar as oportunidades e vem jogando bem. Vai ser uma briga sadia. Mas o importante mesmo é ter voltado a treinar e estar à disposição do Muricy. E esses seis jogos do Brasileirão podem mostrar o que pode acontecer em 2013", disse.