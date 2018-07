Rafael ganha chance no Cruzeiro e nega incômodo por ser reserva de Fábio Reserva do Cruzeiro, o goleiro Rafael ganhará neste fim de semana uma rara oportunidade de atuar pelo clube. Ele vai substituir o titular absoluto e ídolo cruzeirense Fábio, que ainda se recupera de uma pancada no joelho e ficará fora do duelo com o Boa, neste sábado, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. E o jogador garante estar pronto para esse desafio.