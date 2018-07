Rafael garante que Santos ainda pode vencer Brasileirão

O goleiro Rafael procurou minimizar a derrota de virada para o lanterna Prudente, por 3 a 2, e afirmou que o Santos tem condições de reagir no Campeonato Brasileiro, para buscar o título da competição. A equipe está na quarta colocação com 48 pontos, seis atrás do líder Fluminense.

"Temos que continuar confiando, já mostramos que temos um grupo vencedor. Vamos correr atrás do título ainda. O campeonato está aberto. Está todo mundo na briga. Nosso objetivo agora é conquistar três vitórias seguidas", afirmou o goleiro, projetando as partidas contra Internacional, Vitória e Atlético Mineiro.

Depois do surpreendente tropeço no domingo, Rafael afirmou ainda que os jogadores precisam redobrar os ânimos nos treinos durante esta semana. "Essa semana é boa para que a gente possa corrigir nossos erros. A gente tem que reencontrar o equilíbrio que vinha tendo", completou.