Rafael Henzel deixa unidade semi-intensiva e é transferido para o quarto

O jornalista Rafael Henzel, um dos seis sobreviventes à queda do avião que levava a Chapecoense à Medellín para a final da Copa Sul-Americana, deu mais um passo rumo à recuperação plena do acidente ocorrido na Colômbia. Neste sábado, ele deixou a ala semi-intensiva e foi transferido para o quarto.

Um dos que apresentam melhor recuperação dentre os sobreviventes brasileiros, o próprio Henzel foi o responsável por anunciar a novidade nas redes sociais. Em seu perfil no Twitter, ele comemorou o avanço na sua saúde.

"Bom dia amigos. 13 dias de Colômbia. Novo avanço. Da UTI para o Semi-intensivo. Do semi para o quarto. Ele me salvou, me guia. Obrigado Senhor!!", afirmou o jornalista catarinense.

Desde que saiu da UTI, há alguns dias, Rafael Henzel tem aparecido nas redes com mensagens de apoio aos três jogadores da Chapecoense que estão em recuperação, Alan Ruschel, Follmann e Neto. Além disso, ele gravou algumas mensagens durante a semana informando aos fãs sobre a sua recuperação, e tem acompanhado o noticiário atual sobre a equipe catarinense e sobre as investigações da tragédia que vitimou 71 pessoas no último dia 29 de novembro.