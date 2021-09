Rafael interage com torcida e imagina estrear no Botafogo em no mínimo 2 semanas

Rafael já está no Rio de Janeiro, animado e disposto a estrear pelo Botafogo. Novo reforço do clube alvinegro, o lateral-direito "invadiu" o perfil do clube no Twitter, respondeu perguntas de torcedores e projetou o seu primeiro jogo na Série B do Campeonato Brasileiro em "pelo menos duas semanas".

O jogador, ex-Manchester United, explicou que precisa desse tempo para entrar em forma. Rafael também falou sobre a chance de o clube contratar o irmão Fábio na próxima temporada: "Tudo dando certo, com certeza".

O novo reforço ativou o lado torcedor para dizer quais são os jogadores preferidos no elenco: o zagueiro argentino Joel Carli, o goleiro paraguaio Gatito Fernández e o atacante Chay. E fez uma promessa: vai lançar o "passinho do Botafogo" se o time vencer o Londrina, neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 23.ª rodada da Série B.

Patrocínio

O Botafogo acertou um patrocínio para o uniforme. O clube tem como novo parceiro a Estrela Bet, empresa do ramo de apostas que vai estampar as mangas do uniforme até o final dessa temporada. Após a publicação, o clube fez o anúncio nas redes sociais.

O acordo foi fechado pelo espaço das mangas, mas a empresa também vai ocupar o lugar master, no peito, nas partidas contra Cruzeiro e Vasco. A estreia será já neste sábado contra o Londrina. O Botafogo também conversou com outras empresas do mercado de apostas online, mas apenas as reuniões com a Estrela Bet foram mais adiante.

"O Botafogo vive um momento de transformação interna e a nova forma de gerir o clube tem sido percebida e valorizada pelo mercado, atraindo grandes parceiros como o Estrela Bet. A força da nossa marca certamente vai alavancar os negócios da empresa nesse segmento em franco crescimento, que é o de apostas", comemorou o CEO Jorge Braga.

A chegada da Estrela Bet faz parte de um dos grandes desafios que a diretoria do Botafogo tem encontrado de trazer dinheiro novo. No total, o clube conta com R$ 950 milhões em dívida, conforme relatou o Jorge Braga em entrevista recente.