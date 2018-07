Rafael Longuine renova contrato com o Santos por mais quatro anos

O Santos oficializou nesta quinta-feira a renovação de contrato do meia Rafael Longuine, que agora vai permanecer no clube até maio de 2021. Autor de seis gols em 44 partidas pelo time, o jogador diz que se sente importante na equipe e que a permanência no Santos também o fortalece fora de campo, no momento em que se recupera da perda dos pais, mortos em acidente de carro no início do mês.

"Isso representa muito para mim, é uma felicidade muito grande, por todo esse momento que venho passando em minha vida. Estou feliz de renovar por mais quatro anos com um grande clube, onde eu me sinto muito bem. Estou realizando mais um sonho. Espero conquistar muitos títulos aqui ainda", disse Longuine, que marcou dois gols em oito jogos neste ano pelo time alvinegro, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

Já ao lembrar do apoio que vem recebendo desde a tragédia que provocou a morte dos seus pais, o jogador lembrou até dos torcedores do Santos, que estão se solidarizando com o atleta neste momento difícil de sua vida.

"Quero agradecer à nação santista, aos torcedores que têm me mandado mensagens de carinho e apoio, pela ajuda que tenho recebido nestes últimos dias. Também a todo pessoal aqui do Santos, comissão técnica, jogadores, que tem sido essencial para este momento que tenho passado. Só tenho a agradecer a todos, do fundo do meu coração", ressaltou o meio-campista.

Após a assinatura do novo contrato, o superintendente de futebol do clube, Dagoberto Santos, disse que a renovação com Longuine faz parte da estratégia de fortalecimento do elenco para a temporada. "Ele é um jogador que está conosco há algum tempo e está adaptado ao clube e ao grupo. O técnico Dorival Júnior conta com ele para a temporada", enfatizou o dirigente.

O Santos joga no próximo domingo, às 16 horas, contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com três pontos somados em duas partidas disputadas, o time ocupa a 12ª posição na tabela.