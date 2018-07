Rafael Marques admite surpresa ao ver o Palmeiras na decisão

A decisão entre Santos e Palmeiras pegou muitos torcedores de surpresa e até alguns jogadores. No início do ano, os dois clubes não apareciam entre os favoritos para a conquista do Campeonato Paulista, já que o Alvinegro vivia uma grave situação financeira, perdendo jogadores na Justiça, enquanto o Alviverde passava por uma grande reformulação. A final é surpreendente até para os atletas palmeirenses.

"É uma final que muita gente não esperava. O Palmeiras está se reestruturando e o Santos passando por dificuldades financeiras, mas o futebol mostra que as coisas se decidem dentro de campo", disse o atacante Rafael Marques, que vê a rápida evolução do Palmeiras como responsável pela equipe chegar na decisão.

"A final é um pouco surpreendente, sim. Mudou comissão e muitos jogadores. É difícil chegar e já falar em brigar por títulos. A gente queria, claro, mas sempre falamos que estaríamos bem no Campeonato Brasileiro. A equipe se acertou o mais rápido possível, pois todos os jogadores que estão aqui dentro tem a mentalidade de brigar por títulos. Não achávamos que iria ser tão rápido como foi", disse o jogador.

Embora admitam surpresa com a decisão, ninguém no clube cogita a possibilidade de deixar o título escapar. "Não adianta nada ter ganho o jogo do Corinthians e não conseguir o título. Temos que manter o foco e saber que temos dois jogos. Primeiro, é atenção total no jogo deste domingo", comentou Rafael Marques.