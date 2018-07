Rafael Marques agradece apoio da torcida do Botafogo

O lateral direito Lucas acredita ter feito seu "melhor jogo do ano". E o atacante Rafael Marques, que começou como titular, não conseguiu marcar, mas ainda assim foi aplaudido pela torcida.

Uma mudança e tanto de cenário, já que o atleta - que veio do futebol japonês no meio de 2012 por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira e ainda não marcou nenhum gol - costumava ser um dos principais alvos das vaias da torcida.

Agora, Marques disse estar sonhando com um gol no clássico contra o Flamengo: "Nada melhor do que aplausos depois das vaias. Consegui mudar um pouco o que acontecia no ano passado. Está bom, mas não é o ideal".

O lateral Lucas contou ter ficado feliz com o gol (o primeiro do Botafogo, quando estava 2 a 0 para o Boavista) e a atuação individual. "Mas gosto sempre de analisar as coisas pelo lado coletivo. Sabemos que ficamos devendo. Queríamos a vitória e infelizmente não aconteceu", disse o jogador. Flamengo e Botafogo se enfrentam no domingo e o rubro-negro tem a vantagem do empate.