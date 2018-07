Rafael Marques celebra  fase como 'Homem-Clássico' no Palmeiras

O atacante Rafael Marques tem mesmo passado por uma fase especial em clássicos com a camisa do Palmeiras. No último domingo, o jogador voltou a marcar diante de um rival estadual, na goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, deixando o apelido de "Homem-Clássico" mais vivo do que nunca. E isso não parece incomodá-lo.

"Eu deixo esse mito para a torcida. Tento entrar todo jogo da mesma maneira, mas estou tendo felicidade de marcar gols nos clássicos. Eu não ligo quando me chamam de 'Homem-Clássico', mas não me apego a isso", declarou nesta segunda-feira durante evento da Samsung.

Contratado no início do ano, Rafael Marques já marcou cinco vezes em clássicos em 2015 - duas contra o Corinthians e três contra o São Paulo. E o atacante sabe que esta sequência o ajudou a superar a desconfiança da torcida após sua primeira passagem pelo clube, sem brilho, em 2004.

"Eu tive uma passagem apagada em 2004 no Palmeiras e quando cheguei, a torcida teve um pouco de receio. Mas estou conseguindo mostrar meu futebol e acho que os gols nos clássicos ajudam a melhorar a relação com a torcida", admitiu.

Se não incorpora o apelido dado pelos torcedores, Rafael Marques não esconde a predileção por atuar diante dos principais rivais. "Fazer gols em clássicos ajuda bastante, tem um gosto especial, é uma atmosfera diferente. É um tipo de partida que gosto muito de jogar."