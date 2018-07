Rafael Marques celebra titularidade e destaca evolução do Vasco

Os últimos jogos do Vasco indicaram que a zaga tem um novo titular absoluto. Contratado pelo clube em 2016, Rafael Marques aproveitou a saída de Luan, negociado com o Palmeiras, para conquistar de vez o seu espaço no time. Satisfeito com o seu momento, ele também celebra a evolução da equipe, que no último fim de semana faturou o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e também não teve a defesa vazada nos últimos quatro compromissos na competição estadual.

"Estou feliz com o meu momento e com a fase que o Vasco está vivendo. Todo jogador com qualidade precisa de sequência para mostrar o seu valor. Não que eu não estivesse mostrando o meu valor antes, mas era diferente, complicado quando se entrar para suprir a ausência de alguém. Fico feliz por ter recebido uma sequência, por estar sendo bem aproveitado, mas sei que o futebol é feito de altos e baixos. Então, vou seguir trabalhando firme e com humildade para seguir correspondendo às expectativas do torcedor e do grupo inteiro", disse.

No Vasco, Rafael Marques forma uma experiente dupla de zaga com Rodrigo. E ele destaca o bom entendimento que vem tendo com o companheiro. "Já tinha tido a oportunidade de trabalhar ao lado do Rodrigo no Grêmio. É um cara que exerce uma liderança muito grande e que possui uma personalidade forte. Tenho um respeito muito grande por ele. É um jogador que tem me ajudado bastante, assim como fazia o Luan", afirmou.

No próximo sábado, o Vasco vai encarar o Fluminense, no Maracanã, pelas semifinais do Campeonato Carioca. Sem compromisso do seu time no meio de semana, Rafael Marques vai aproveitar a quarta-feira para assistir o jogo do seu próximo adversário, que vai receber o Goiás, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

"Respeitamos o adversário, mas sabemos que possuímos totais condições de fazer um grande jogo, sair com a vitória no sábado. Queremos a classificação para a final. É muito importante separar um pouco do tempo para assistir ao jogo do Fluminense nesta noite, até porque eles devem atuar com o mesmo time que irá jogar no sábado. É fundamental analisar o adversário, identificar suas qualidades e seus defeitos, pois só dessa forma você pode tirar proveito. Vou estar de olho no jogo deles, com certeza", comentou.