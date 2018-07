Rafael Marques celebra vantagem do Palmeiras, mas evita falar em vaga garantida

O Palmeiras estreou com o pé direito na Copa do Brasil, venceu por 3 a 0 o Botafogo-PB no primeiro jogo das oitavas de final, nesta quarta-feira, em São Paulo, e encaminhou a vaga nas quartas de final. Autor do segundo gol do jogo, o atacante Rafael Marques celebrou a vantagem conquistada no estádio Allianz Parque, mas evitou falar em classificação confirmada.

"Sabemos das dificuldades que enfrentaremos lá. O resultado foi bom, mas não garante nada. O mais importante foi não ter sofrido gols em casa", afirmou o jogador do Palmeiras, que chegou ao seu 11.º gol marcado na nova arena (é o artilheiro, ao lado do argentino Cristaldo).

Rafael Marques, que aproveitou a chance com a ausência de Gabriel Jesus, elogiou a postura do Palmeiras no segundo tempo, depois de uma primeira etapa difícil. "A gente precisa de um pouco de sorte às vezes. A bola sobrou para mim no bate-rebate e tirei do goleiro", afirmou ao relatar o lance do segundo gol.

"Agora vamos pensar no clássico de quarta-feira", disse Rafael Marques sobre o jogo contra o São Paulo, na próxima quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele atue no clássico porque Gabriel Jesus está com a seleção brasileira e joga nesta quinta-feira e também na próxima terça pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.