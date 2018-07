Rafael Marques cobra mais atitude da equipe do Palmeiras

O começo ruim do Palmeiras no Campeonato Brasileiro serviu para ligar o sinal de alerta entre os jogadores para a sequência da temporada. A visão coletiva é que o momento é de reflexão, de corrigir logo os erros e conseguir a recuperação para corresponder à toda expectativa criada sobre a equipe e, assim, brigar na parte de cima da tabela. Após duas rodadas e dois empates no torneio nacional, o atacante Rafael Marques admitiu que o time do Palmeiras precisa mudar de postura, principalmente do meio para frente.

"Acredito que falte mais atitude. Temos de colocar isso em prática lá na frente. Mantivemos a posse, mas não tivemos muita criação. O Oswaldo tem cobrado isso e o treino de hoje (quarta-feira) foi mais disso. É o que ele mais cobra e cada um tem de saber em que pode melhorar, para não ter a desconfiança do time", comentou o atacante.

O jogador ainda destacou que o elenco precisa esquecer o Campeonato Paulista e entender que o Brasileirão é uma competição diferente. "A equipe precisa melhorar a cada dia e saber que não é mais o Paulista que estamos disputando. Temos de fazer uma autocrítica, ver em que dá para melhorar e o que cada um pode fazer para não errar mais", completou.

E como o técnico Oswaldo de Oliveira tem dito diversas vezes, Rafael Marques também pede para os torcedores terem um pouco mais de paciência com a evolução da equipe do Palmeiras.

"A torcida está ansiosa e ela nos tem apoiado muito, mesmo sabendo da dificuldade da adaptação. Eles sabem que estamos no caminho certo e que tem que ter paciência, porque o nível muda muito do Paulista para o Brasileiros. As mudanças não acontecerão do dia para a noite", explicou.