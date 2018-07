Rafael Marques consolida fama de matador em clássicos

O Palmeiras é o único dos grandes paulistas que pode se gabar de ter ganhado pelo menos uma vez de cada um de seus rivais regionais: São Paulo, Santos e agora, Corinthians. E deve muito a este feito a Rafael Marques. O polivalente atacante foi o responsável por abrir o placar na Arena Corinthians, e também é o autor de outros três gols em clássicos na temporada.

"Fico contente por ter sorte nesses jogos. Não adianta apenas se dedicar. Graças a deus eu tenho oportunidade de fazer gols nesses jogos", comemorou o atacante após a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians. Além de ter marcado na partida deste domingo, Rafael Marques também fez dois gols na goleada de 3 a 0 sobre o São Paulo no Campeonato Paulista e ainda fez um dos gols contra o Alvinegro na semifinal do estadual.

Caindo nas graças da torcida, Rafael Marques também enalteceu a visita de Edmundo, atacante que fez história no Palmeiras, a concentração da equipe um dia antes do clássico.

"Tivemos uma visita excepcional ontem no hotel, ele falou: se jogar com o coração e com alma a torcida vai abraçar. Eu não sou nenhum craque, mas da minha parte e de todos o que não vai faltar é vontade. Estou muito contente de ter voltado para o Palmeiras e quero deixar meu nome aqui como o "animal".