Rafael Marques critica falta de apoio de botafoguenses Os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta segunda-feira após o empate no clássico com o Flamengo, por 1 a 1, no domingo. Os titulares fizeram trabalho de recuperação física e os reservas disputaram um jogo-treino contra o Bangu, no campo anexo do Engenhão. Na quinta-feira, o time vai mandar sua primeira partida no novo Maracanã: contra o Vitória, às 19h30.