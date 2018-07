Rafael Marques deixa Atlético-MG e deve ir para Itália

BELO HORIZONTE - OAtlético-MG anunciou nesta quinta-feira a rescisão contratual do zagueiro Rafael Marques. O jogador de 29 anos vinha sofrendo com a falta de espaço, mas chegou a um acordo amigável com a diretoria e foi liberado para concluir sua negociação com o Verona, da primeira divisão italiana.

Rafael Marques chegou ao Atlético-MG no início de 2012, vindo do Grêmio, e chegou a ser titular graças à lesão de Leonardo Silva. Com o passar do tempo, no entanto, ele foi perdendo espaço e em 2013 ficou ainda mais encostado após a chegada de Gilberto Silva. Para piorar, o time mineiro anunciou nesta semana a contratação de mais um zagueiro: Emerson, que estava no Coritiba.

Com a negociação, Rafael Marques deve deixar o Brasil pela primeira vez. Revelado pelo Botafogo e com passagens por Brasiliense e Goiás, o zagueiro tem no currículo pelo Atlético-MG o bicampeonato mineiro, em 2012 e 2013, e o título da Libertadores desta temporada.