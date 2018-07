Rafael Marques desmaia na Vila após se chocar com campanheiro

SANTOS - Apreensão e muita preocupação tomaram conta da comissão técnica e jogadores do Atlético-MG na partida conra o Santos, na Vila Belmiro. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Rafael Marques se chocou com seu companheiro Leonardo Silva e levou a pior. Ele desmaiou no gramado. Todos ficaram apavorados. Problemas estruturais impediram que a ambulância chegasse ao jogador, caído e sendo atendido pelos médicos do clube.

Foram minutos de pânico e saúde do jogador. A espera por socorro levou cerca de 10 minutos. Rafael Marques foi levado para a Santa Casa de Santos, nas imediações da Vila Belmiro. Os médicos de Santos e Atlético-MG prestaram os primeiros socorros. Ele acordou erm seguida, antes mesmo de deixar o estádio. Está internado em observação, mas pasa bem.

SOCORRO

A preocupação com o jogador do Atlético-MG fez Léo e Neymar gritar por socorro tão logo Rafael caiu no gramado. A dupla santista chegou a desarranjar as placas de publicidade da Vila para que a ambulância chegasse ao atleta caído. Na Santa Casa de Santos, a suspeita era que o jogador tivesse sofrido traumatismo craniano, o que não se confirmou.

"É importante que a família dele saiba que ele está bem, consciente", disse o preparador físico do Atlético-MG, Carlinhos Neves. O médico do Santos, Rodrigo Zogaib, também tranquilizou os jogadores dos dois times. "Ele está acordado e consciente. Se estivesse desacordado, a demora causaria problema, mas como acordou não interfere muito."