Rafael Marques está perto de renovar com o Palmeiras, diz agente

A novela envolvendo o futuro do atacante Rafael Marques parece estar próxima de chegar ao fim e com um final feliz para a torcida do Palmeiras. Autor de 15 gols na temporada - sendo o vice-artilheiro da equipe - tudo caminha para a renovação de contrato do jogador. Seus direitos econômicos pertencem ao Henan Jianye, da China, e os chineses já avisaram que não tem interesse em seu retorno.

"Quando as duas partes têm interesse, as coisas tendem a dar certo. A gente busca que dê certo, porque o Rafael está muito feliz e acabou de ser campeão”, disse o empresário do atleta, Eduardo Uram, em entrevista ao Estado.

O agente admitiu que foi procurado por vários clubes brasileiros interessados no jogador. O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, revelou, em entrevista a Fox Sports, que o Santos foi um desses times.

“Buscamos isso (a permanência dele), apesar de muitos clubes brasileiros terem interesse nele, mas a gente acha que é um equilíbrio que deu certo e não queremos mexer muito nisso”, disse Uram.

Após a conquista da Copa do Brasil, Rafael Marques disse que não aceitaria deixar o clube tendo a possibilidade de jogar a Libertadores, assim como aconteceu no Botafogo, quando conseguiu a vaga, mas foi negociado logo em seguida.

Para o acerto ser sacramentado, o Palmeiras precisa entrar em acordo com os chineses, que pedem 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 5, 6 milhões). Mattos tenta reduzir o valor ou conseguir um novo empréstimo do jogador. Nos bastidores, a confiança em permanecer com o jogador é grande.