Rafael Marques diz que faltou tranquilidade para Palmeiras vencer o Inter

"Foi um gol tão importante quanto todos os outros. Fico contente por ter ajudado o Palmeiras. Fizemos um gol fora de casa e isso é muito importante na Copa do Brasil. Se tivéssemos um pouco mais de tranquilidade, poderíamos ter feito mais um gol", afirmou o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 15 tentos.

A maioria dos jogadores afirmou que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória do Beira-Rio. Lucas Barrios perdeu um pênalti, defendido por Alisson, e Gabriel Jesus acertou uma bola no travessão. "É difícil falar, estou meio de cabeça quente, mas acho que poderíamos ter saído com a vitória sem dúvida nenhuma. Acho que o time inteiro sai chateado, sai p..., porque o time poderia ter vencido", disse Robinho.

Com o empate, o Palmeiras fica em situação confortável para o jogo de volta, quarta-feira, no Allianz Parque. A equipe se classifica com o empate por 0 a 0 ou uma vitória simples. "É um resultado importantíssimo, a gente poderia sair com a vitória, tivemos boas oportunidades para marcar, mas um empate com gol é importante, e agora vamos decidir em casa", disse o zagueiro Jackson.