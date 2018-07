Rafael Marques diz que parada deve prejudicar Botafogo

Na contramão dos demais jogadores brasileiros, o atacante Rafael Marques lamenta a interrupção do Brasileirão para a disputa da Copa das Confederações. Enquanto a maior parte do atletas se empolga com o descanso e a chance de "arrumar a casa" antes da retomada da competição, Marques diz que a parada deve prejudicar o bom ritmo exibido pelo Botafogo nas rodadas iniciais do campeonato.

"Lamentamos a parada porque estávamos embalados. Essa sequência sem jogos é chata. Gostamos de jogar. Agora precisamos focar no recondicionamento físico, pois teremos um calendário puxado pela frente", diz o atacante, que voltou aos trabalhos com os companheiros de Botafogo nesta semana.

"Voltar aos treinos foi ótimo para a parte física. Estávamos parados, mas trabalhando em casa. Se apertássemos o ''botão de off'' ficaria complicado, pois não estávamos de férias. No dia 3 queremos estar prontos para buscar por resultados", afirma Marques, já visando o primeiro jogo do Botafogo no segundo semestre do ano.

O time carioca vai duelar com o Figueirense, no dia 3 de julho, no Rio, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta está marcada para o dia 24, em Florianópolis.