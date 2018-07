Rafael Marques, ex-Botafogo, chega ao futebol chinês Titular do Botafogo durante todo o Campeonato Brasileiro, superando as críticas para virar ídolo da torcida, Rafael Marques está de casa nova. O jogador, de 30 anos, foi anunciado oficialmente nesta segunda-feira como reforço do Henan Jianye, equipe que disputa o Campeonato Chinês.