Rafael Marques exalta base mantida do Atlético-MG

"Com a base mantida, é muito mais fácil para quem chega se adaptar ao grupo, mas o grupo do Atlético é muito bom e abraçou todos os reforços muito bem", declarou o defensor de 28 anos.

Rafael Marques também não teve trabalho para se acostumar com seu novo parceiro de zaga, já que ele e Réver atuaram juntos em 2009 e 2010 pelo Grêmio. "Conhecer o Réver também me ajudou bastante na minha adaptação, já tivemos a oportunidade de jogar juntos, temos uma amizade fora de campo e isso tudo facilita o trabalho do sistema defensivo", disse.

Com Rafael Marques, que substitui o lesionado Leonardo Silva neste início de temporada, e Réver, o Atlético-MG enfrenta o Boa na estreia do Campeonato Mineiro, neste domingo, às 17 horas, na Arena do Jacaré.