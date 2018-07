Rafael Marques nega ser o 'queridinho' de Oswaldo no Palmeiras

Quando Rafael Marques foi anunciado como novo jogador do Palmeiras, muita gente foi pega de surpresa e logo foi lembrado o fato dele ter trabalho com o técnico Oswaldo de Oliveira no Botafogo e, consequentemente, muitos torcedores e parte da imprensa passaram a falar que ele só foi contratado por ser "protegido pelo treinador". O atacante negou a relação e ainda atacou quem o chama assim.

"Não incomoda (ser chamado de "Queridinho do Oswaldo") porque sei o quanto ele é justo com os jogadores. Em momento algum vi jogador falar que ele foi injusto com alguém. Ele dá atenção para todos e coloca quem está em melhor momento. Se eu não estiver rendendo o que ele espera, vou para o banco", explicou o atacante, que tem sido reserva e ainda não começou nenhuma partida como titular no Campeonato Paulista.

Para reforçar que não tem qualquer proteção do treinador, ele lembra que no Botafogo chegou a ser praticamente encostado pelo treinador pelo fato de não conseguir jogar bem. "Houve uma situação no Botafogo. Em 2012, ele me bancou o ano inteiro e em 2013 eu comecei no terceiro time. Então quem acha que sou queridinho, é só ver o que aconteceu e conhecer a minha história", completou.

Rafael Marques pode não ser o queridinho do chefe, mas foi uma contratação pedida por Oswaldo. O treinador deixou claro para a diretoria que gostaria de contar com o jogador, mesmo com alguns dirigentes torcendo o nariz e preferindo outros nomes no mercado. Aos poucos, o jogador vai ganhando espaço e pode, em breve, conquistar uma vaga entre os titulares.

A versatilidade é uma de suas virtudes. Ele iniciou a carreira como centroavante e chegou até a jogar pelo Palmeiras em 2004, quando teve uma passagem sem destaque algum. Mas a passagem por vários clubes e a experiência, fez com que ele aprendesse a jogar também mais recuado, caindo pelas pontas e até como um meia mais avançado. "Minha preferência é jogar nessa linha de três, mas atuo também como centroavante, embora não goste muito", explicou o atacante, que chegou a ficar 21 jogos sem marcar um gol pelo Botafogo.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na tarde desta terça-feira, após dois dias de folga. Será a primeira semana livre que o treinador tem para trabalhar desde a primeira rodada do Paulista. Boa oportunidade para o treinador fazer alguns ajustes na equipe.

"O primeiro jogo nosso é um exemplo. Tivemos tempo para nos preparar e conseguimos jogar bem - vitória por 3 a 1 sobre o Audax. Conheço bem o Oswaldo e ele gosta de trabalhar os pontos fortes e fracos do adversário. Essa semana vai ser produtiva nessa parte e na readaptação da equipe. Pode ter certeza que mais para frente, virão os resultados", avisou Rafael Marques.