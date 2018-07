Rafael Marques provoca torcida do Santos: 'Meia dúzia de gato pingado'

O clima para a decisão da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, entre Palmeiras e Santos, parece esquentar cada vez mais. Desta vez foi o atacante Rafael Marques quem colocou lenha na fogueira. Em sua conta na rede social Instagram, o jogador enalteceu a torcida palmeirense e cutucou os santistas.

"Como de esperado o apoio já começou pra quarta... Se meia dúzia de gato pingado é alçapão, 40 mil será o que?", escreveu Rafael Marques. Na tarde de sábado, torcedores do Alviverde compareceram no CT do Palmeiras, na Barra Funda, para prestar apoio ao clube, que precisa de uma vitória por mais de um gol de diferença para bater o Santos e ficar com o título nacional. Vitória por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis. Empate dá o título para a equipe da baixada.

Como de esperado o apoio já começou pra quarta... Se meia dúzia de gato pingado é alçapão, 40 mil será o que?????? ⚽️🐷🏆💪🏽👏🏽 #avantipalestra #verdão #palmeiras #allianzparque #RM Um vídeo publicado por Rafael Marques (@r_marques) em Nov 28, 2015 às 5:45 PST

Para a próxima quarta-feira, a expectativa é de recorde de público no estádio do Palmeiras. Todos os ingressos disponíveis para o duelo já foram vendidos. No primeiro jogo, a torcida do Santos também lotou a Vila Belmiro.

CLIMA QUENTE

Dentro de campo, a relação entre palmeirenses e santistas não parece das mais amistosas. Na última partida, reclamações sobre provocações dos dois lados culminaram na expulsão do lateral-direito Lucas e em uma confusão generalizada após o apito final. O clima pouco amistoso também foi marca de outros encontros no ano. Pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Ricardo Oliveira e o goleiro Fernando Prass trocaram farpas.

A quarta-feira terá o sétimo e último confronto entre Palmeiras e Santos no ano. O Alvinegro leva vantagem: são quatro vitórias (duas no Paulistão, uma no Brasileiro e uma na Copa do Brasil, todas na Vila Belmiro) contra duas do time da capital paulista (uma no estadual e uma no 1º turno do nacional, no Allianz Parque). Para os palmeirenses, o alívio é que a equipe de Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no novo estádio palestrino.