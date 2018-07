Rafael Marques recebe alta e se reintegra ao Atlético-MG

Apesar da forte pancada, Rafael Marques não teve nenhum problema mais sério, como fratura, e ficou internado durante a noite apenas por precaução. O susto dado pelo zagueiro foi ainda maior pela demora no atendimento. Ele ficou cerca de dez minutos no gramado porque um desnível na entrada do gramado impedia a entrada da ambulância.

Na mesma partida, o meia Bernard levou uma forte pancada do volante Henrique, caiu no gramado e teve um princípio de convulsão. O jogador, um dos destaques do Atlético-MG na competição, ainda está em observação, mas também será liberado para voltar a Belo Horizonte com a delegação.