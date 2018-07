Rafael Marques se despede e diz que deixa Palmeiras 'de cabeça erguida'

O atacante Rafael Marques utilizou as redes sociais para se despedir do Palmeiras nesta terça-feira. Negociado com o Cruzeiro, na transação que levou Mayke ao time paulista, o jogador de 33 anos celebrou as duas temporadas e meia que realizou no clube e fez questão de agradecer à torcida pela trajetória.

"Quero agradecer à torcida palmeirense por todo o carinho e respeito com que me receberam nesse meu retorno ao clube. Foram meses de muitas alegrias, algumas tristezas, mas a grande maioria de felicidade em comemorar vitórias e conquistas com essa camisa que tanto representa na minha trajetória profissional", escreveu.

Rafael Marques deixa o Palmeiras com a fama de carrasco em clássicos e como um jogador querido pelo elenco e a torcida, mas já estava sem oportunidades de atuar há algum tempo. O retorno de Cuca, com quem teve um entrevero na temporada passada, teria sido fundamental para sua saída, mas o atacante garantiu que sai "de cabeça erguida".

"Estou saindo para buscar novos objetivos na minha carreira. Nós, jogadores, somos movidos por desafios, e uma nova porta se abriu para mim a partir de agora. Saio com a cabeça erguida de que fiz um bom trabalho e que sempre lutei muito para ajudar o Palmeiras a conquistar seus objetivos. Fico na torcida para que o clube siga seu caminho de sucesso."