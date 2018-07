Rafael Marques vê adaptação do Botafogo na 'nova casa' Com a interdição do Engenhão, o Botafogo passou a mandar a maioria de seus jogos no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). E tem conseguido sucesso, como aconteceu na noite de quarta-feira, quando derrotou o Sobradinho e avançou na Copa do Brasil. Para o atacante Rafael Marques, um dos titulares do técnico Oswaldo de Oliveira, o time está conseguindo se adaptar à "nova casa".