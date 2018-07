Rafael Moura: 'A torcida merecia ver de perto o He-man' Com cinco gols em apenas três jogos com a camisa do Fluminense, Rafael Moura voltou a ser decisivo neste domingo ao fazer o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Madureira, em Volta Redonda, e fez o time encerrar a primeira fase da Taça Guanabara na liderança do Grupo B. Com isso, a equipe fugiu de um duelo contra o Flamengo e jogará contra o Boavista na semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca.