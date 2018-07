Rafael Moura admite que deve mesmo deixar o Goiás

"É grande a decepção pela perda do título. Não tem nada que possa substituir esse sentimento de frustração", lamentou Rafael Moura, ao comentar sobre a derrota nos pênaltis para o Independiente, num ano em que o Goiás fracassou no Campeonato Goiano e foi rebaixado no Brasileirão. "Perder o título na Sul-Americana foi um desastre. É tudo muito decepcionante."

Mas Rafael Moura explicou que a perda do título da Sul-Americana não é determinante para sua saída do Goiás. E nem mesmo o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. O fato é que o atacante de 27 anos ficou bastante valorizado após a boa performance, principalmente no segundo semestre, o que lhe abriu várias portas. O futuro dele, no entanto, ainda é desconhecido.