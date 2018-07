Rafael Moura comemora boa fase no Fluminense Quando a diretoria foi buscá-lo, a pedido do técnico Muricy Ramalho, muitos torcedores do Fluminense fizeram críticas ferozes. Três partidas depois, Rafael Moura não apenas conquistou a torcida tricolor com cinco gols como ganhou uma posição de titular ao lado de Fred, de quem seria apenas um substituto esporádico.