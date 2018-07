Rafael Moura não treina e desfalca o Internacional em Caxias

CAXIAS - O Internacional vai enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, em Caxias do Sul, em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, sem o seu homem-gol. O centroavante Rafael Moura sofreu uma pancada no pé durante o treino matinal de sexta-feira, não conseguiu ir a campo neste sábado no CT do Parque Gigante, e vai desfalcar o time.

A tendência, assim, é o técnico Abel Braga optar pela entrada de Wellington Paulista para jogar contra o seu ex-time na partida das 18h30 deste domingo, no Estádio Centenário, pela sétima rodada do Brasileirão.

Juan, Willians e D''Alessandro, que desfalcaram o time contra o Coritiba, quarta-feira, voltam à equipe. O volante e o zagueiro cumpriram suspensão, enquanto o meia foi poupado por problemas físicos. Já o zagueiro Paulão e os meias Alan Patrick e Alex estão fora por lesão.

O Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, apenas um a mais que o Internacional, que ocupa a quinta colocação, uma vez que fica atrás de Grêmio, Fluminense e Palmeiras no número de vitórias.