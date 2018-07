Rafael Moura promete acirrar disputa por vaga no Inter O atacante Rafael Moura retornou em grande estilo ao Internacional. Após se recuperar de lesão, o jogador disputou a sua primeira partida no último domingo e teve participação na conquista do título da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, ao marcar um dos gols da vitória por 5 a 0 sobre o São Luiz, em Ijuí. Satisfeito, ele espera que o seu próximo passo no clube seja acirrar a disputa com Leandro Damião pela vaga de titular.