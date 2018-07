Rafael Moura promete ganhar seu espaço no time do Flu

"Não vou pedir vaga no time. Quero meu espaço e tenho de demonstrar isso em campo", afirmou Rafael Moura. "Foi assim no ano passado e sei que o Abel vai saber o momento certo de me utilizar", completou o atacante, que lembrou ter sido titular em seis dos oito jogos do Fluminense pela Libertadores do ano passado.

Nesta quinta-feira, Fred e o zagueiro Elivélton foram poupados do treinamento em Mangaratiba (RJ), onde acontece a pré-temporada do Fluminense, ambos por gastroenterite. No dia anterior, o meia-atacante argentino Martinuccio também ficou fora da atividade com os mesmos sintomas. Mas, segundo os médicos do clube, trata-se de um quadro viral que não tem relação com a alimentação dos jogadores.