Rafael Moura quer definição rápida na política do Flu Depois do anúncio de Sandro Lima, ex-vice presidente de esportes olímpicos, como novo vice de futebol do Fluminense, o clube busca agora um gerente executivo para ajudá-lo a recolocar a casa em ordem antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 22, contra o São Paulo. Os jogadores pedem uma definição rápida para que o time possa começar a competição com a mesma ambição do ano passado, que culminou com o título nacional.