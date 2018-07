Rafael Moura se arrepende de reclamar da reserva

No domingo, contra o Flamengo, no Engenhão, pela semifinal da Taça Rio, ele vai começar jogando, já que Emerson, então titular, foi afastado pela diretoria e negocia sua rescisão contratual.

"Naquela oportunidade falei em insatisfação, mas hoje trocaria essa palavra por acomodação. Um guerreiro não pode se acomodar, tem que sempre querer estar na batalha. E comigo não é diferente. Sabia que teria uma nova oportunidade" disse Rafael Moura.

Com a saída de Emerson, ele passa a disputar a condição de parceiro de Fred no ataque do Fluminense com Araújo. A titularidade contra o Argentinos Juniors mostra que Moura é o preferido do treinador.