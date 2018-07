Rafael Moura sofre pancada, sente dor e vira dúvida no Inter para domingo

PORTO ALEGRE - O técnico Abel Braga vai ter que quebrar a cabeça para montar a equipe do Inter que vai enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, às 18h30, em Caxias do Sul, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo que terá a volta de três titulares, não poderá com outros três atletas importantes. E Rafael Moura ainda virou dúvida.

O centroavante, hoje titular absoluto do ataque, sentiu uma pancada no treino da manhã desta sexta-feira e será reavaliado novamente antes do jogo. Caso seja mesmo desfalque para o confronto contra o líder, Wellington Paulista, que fez trabalho especial na academia, vai ganhar nova chance.

Juan, Willians e D''Alessandro, que desfalcaram o time contra o Coritiba, quarta-feira, voltam à equipe. O volante e o zagueiro cumpriram suspensão, enquanto o meia foi poupado por problemas físicos. Já o zagueiro Paulão e os meias Alan Patrick e Alex estão fora por lesão.

Abel Braga não adianta qual equipe vai escalar para tentar assumir a liderança do Brasileiro, mas avisa que, apesar dos desfalques, não vai abdicar de atacar o atual campeão nacional no Estádio Centenário.

"Temos que saber que estamos jogando com o campeão brasileiro, esse é o bom jogo e nós vamos se atirar. Não será diferente, nunca foi. A gente não vai chamar adversário para cima da gente", garantiu.