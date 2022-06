Rafael Moura usa rede social para cobrar dívida do Botafogo e expor John Textor

O ex-atacante do Botafogo, Rafael Moura, resolveu usar as redes sociais para expor uma dívida que tem a receber do ex-clube. Na postagem, o atleta cobra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do ano inteiro e parte do valor referente a três meses de salários.

No texto, Rafael Moura disse que após sete meses de negociações e conversas, nada foi resolvido para a quitação da dívida. John Textor, acionista que detém 90% da SAF, foi citado também na postagem.

"Portanto John Textor e demais diretores que falam em cifras milionárias a cada entrevista, vamos resolver a situação do ano passado? Antes de novas contratações para o 2º semestre? Aguardamos um posicionamento de vocês que nem respondem via telefone!", postou o jogador.

Além de John Textor, Durcésio Mello, presidente, e Jorge Braga, CEO, também são citados no post quando o artilheiro diz que "após sete meses de tratativas e conversas amigáveis, nada foi resolvido." Na mesma postagem, Rafael lamenta o ponto que a situação chegou. "Hoje o meu post é de extremo desconforto! Mas que precisa ser feito."

Em meio a essa briga que tomou conta das redes sociais, o clube carioca vem apresentando uma campanha cheia de oscilações no Brasileiro. Com 18 pontos, o Botafogo é o 10º colocado na competição.

Recentemente, John Textor disse que o clube planeja a chegada de oito reforços, com padrão de Série A, para reforçar a equipe no segundo semestre. Rafael Moura esteve na campanha do time carioca que conquistou a Série B no ano passado e agora espera que a situação ganhe ares de definição com o caso exposto nas redes sociais.