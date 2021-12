Rafael Navarro comemora acerto com o Palmeiras após brilhar na Série B pelo Botafogo: ‘Muito feliz’

O Palmeiras está por detalhes para anunciar seu novo reforço para 2022. Trata-se do atacante Rafael Navarro, que fez grande atuação na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. A informação é do repórter Venê Casagrande, do jornal O Dia.

"Estou muito feliz com a oportunidade. Não só eu, mas também minha família. Agora é aproveitar a oportunidade, trabalhar e poder ajudar o Palmeiras da melhor forma possível", disse o jogador antes de embarcar para São Paulo na manhã desta terça-feira para realizar exames no clube paulista.

Leia Também Willian Bigode se despede do Palmeiras e é homenageado por títulos e postura

Navarro marcou 15 gols e deu 9 assistências na campanha que deu o título da segunda divisão do Botafogo, fazendo inclusive o gol do acesso, na vitória por 2 a 1 sobre o Operário. Torcedor do time carioca, o atacante de 21 anos se declarou ao clube em sua despedida. "Amo muito eles, amo muito o Botafogo, é minha casa. Um dia espero voltar",

A definição sobre o futuro do centroavante acontece após uma longa novela pela renovação com o Botafogo. Sem chegar a um acordo salarial com o time alvinegro, o jogador chega ao Palmeiras sem custos, com um contrato de cinco temporadas. Antes de fechar com os paulistas, o atacante teve propostas dos EUA e do futebol árabe.

O Palmeiras continua monitorando o mercado para se reforçar para 2022. Além de Rafael Navarro, o time alviverde anunciou a chegada do meio-campista colombiano Eduard Atuesta. Por outro lado, o volante Felipe Melo e o atacante Willian Bigode não renovaram e acertaram com o Fluminense.