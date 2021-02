Rafael Navarro valoriza gol pelo Botafogo e celebra oportunidade aos jovens

O Botafogo arrancou o empate com o Palmeiras por 1 a 1, nesta terça-feira, mas segue em situação delicada no Brasileirão. Apesar disso, o autor do gol alvinegro, o atacante Rafael Navarro, de apenas 20 anos, celebrou e valorizou o uso da base pelo técnico Eduardo Barroca.

"Primeiramente, é agradecer a Deus pelo primeiro gol como profissional. É claro que não ficamos felizes com o empate, queríamos a vitória. Mas dedico meu gol aos meus familiares, amigos, meu empresário que me ajuda e à torcida do Botafogo", disse o atacante, que subiu aos profissionais nesta temporada e foi a campo em dez oportunidades.

Leia Também Antes de ida ao Mundial, Palmeiras escala reservas e empata com o Botafogo pelo Brasileirão

"Nós que somos meninos sempre que acaba entrando procuramos dar o máximo pela camisa do Botafogo e procuramos ajudar de alguma forma", completou Rafael Navarro, que soma passagem pelas categorias de base do Atlético-GO e do Fluminense.

Com o resultado, os cariocas seguem na lanterna, com apenas 24 pontos. A zona de rebaixamento conta ainda com Coritiba (28), Goiás (29) e Fortaleza (35). Vasco, com 37, Bahia (36) e Sport (35) também continuam ameaçados.

O próximo compromisso alvinegro é na sexta-feira (5), às 20h, no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ). O adversário será o Sport.