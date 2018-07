Rafael quer o título do Mundial e uma vaga na Olimpíada de Londres

NAGOYA - Para Neymar, o Mundial é uma vitrine para mostrar aos europeus mais céticos que sua fama é merecida. Para Elano, como ele mesmo definiu, é a competição da vida. Para Ganso, a chance de recuperar o prestígio internacional que tinha antes de começar a se machucar com frequência. E para Rafael, uma oportunidade de ouro para deixar claro que tem qualidade e nervos para realizar o sonho de ser titular da seleção nos Jogos Olímpicos de Londres.

A calma do goleiro impressiona. Ele não demonstra o deslumbramento que seria natural para um rapaz de 21 anos que será titular de um dos favoritos ao título. A imagem que passa é a de alguém concentradíssimo em fazer história novamente - foi o goleiro mais jovem a ser campeão da Libertadores como titular.

Com personalidade, Rafael aproveita os encontros com os jornalistas para desfazer o que segundo ele foi uma polêmica criada do nada. "Não é verdade que critiquei a bola do torneio. Tinha treinado com ela nos jogos da Seleção contra a Argentina e respondi que a achei um pouco leve, com uma trajetória instável, mas que até o Mundial teria tempo de me acostumar. E é isso o que está acontecendo, não tem drama nenhum."

Ele também não quer fazer do frio um assunto muito importante. As baixas temperaturas, principalmente depois que o sol se põe (às 17h), são tema recorrente nas entrevistas. O goleiro, porém, não faz drama, tanto que já avisou que não vai jogar de calça comprida nem com a calça térmica que a maioria dos jogadores vestirá por baixo do calção. "Treino de calça, mas no jogo vou de calção mesmo. Eu prefiro, me sinto mais à vontade."

O Mundial pode fazer de Rafael um nome forte no mercado de transferências de janeiro na Europa. O Santos já recusou duas ofertas do Palermo, e o interesse do clube italiano por ele ficou congelado por causa da demissão do diretor-esportivo Sean Sogliano. Um bom desempenho no torneio pode reativar os contatos. E na Itália há rumores de que a Roma o está observando. O fato de ter passaporte europeu é um grande chamariz.

Se sair em janeiro ele quer ir para um clube em que chegue e já assuma a posição, porque ficar seis meses no banco pode deixá-lo fora da Olimpíada. Para desembarcar num time em que seja preciso batalhar pela posição sem saber quando será titular, o ideal é ficar pelo menos até o meio do ano no Santos.

Sua saída ou não pode ser decidida nos pênaltis. Ele já mostrou que é um grande pegador, mas ainda não precisou decidir nada em tiros da marca da cal. Rafael repete o chavão de que o melhor é o time vencer sem que ele precise ter trabalho, mas se algum dos jogos for para os pênaltis ele terá a chance de mostrar sua habilidade - e seu ritual de ficar se movimentando lateralmente com os braços erguidos para tentar desconcentrar o batedor. "Tomara que a minha primeira decisão por pênaltis não seja aqui. Mas se for vou estar preparado para ajudar."