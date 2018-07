Rafael renova com Manchester United; Fábio deixa clube

Rafael, que faz parte dos 35 jogadores pré-convocados para a Olimpíada e esteve com a seleção na última série de amistosos, atuou em dez jogos como titular no Campeonato Inglês, apesar de ter ficado um período afastado por uma contusão no ombro. Ele renovou contrato até 2016.

"Rafael está muito contente por poder permanecer no Manchester, que é um dos gigantes do futebol mundial e sempre disputa as maiores competições da Europa. Além disso, é o clube que abriu ao jogador as portas da Europa, onde ele é muito querido e já conquistou respeito e prestígio. Todos estão felizes com essa renovação", disse o empresário dos irmãos, Cassiano Pereira.

Já Fábio só fez dois jogos como titular na última temporada do Inglês e, aos 21 anos (faz 22 em julho), será cedido ao QPR por um ano. "Fábio é um jogador promissor e que precisa estar jogando, por isso, o técnico Alex Ferguson sugeriu um empréstimo para que ele ganhe mais experiência. É um atleta muito valorizado no mercado por ainda ser muito jovem e achamos que a transferência dele para o Queens foi a melhor decisão no momento. Como o Evra atua em quase todas as partidas da temporada, fica um pouco mais complicado", explicou Pereira.