Rafael se diz pronto para substituir Fábio no Cruzeiro O Cruzeiro não vai poder contar com o seu capitão no jogo mais importante da equipe no ano. Contra o Atlético-MG, domingo, na Arena do Jacaré (MG), na partida que vale a permanência do Cruzeiro na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o goleiro Fábio vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto, o jovem Rafael, nega que vá entrar numa fria. Ele lembra que é função do reserva estar sempre pronto para entrar e ajudar a equipe.